Радник мера міста показав поточний стан колишньої перлини театральної творчості Маріуполя.

У Маріуполі окупанти зупинили всі роботи з "відновлення" Драматичного театру - колишньої перлини творчості міста, яку розбомбила ворожа армія.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. У своєму Telegram він показав коротке відео, зняте з середини зруйнованої будівлі для демонстрації нинішнього стану руїн театру.

"Драматичний театр з середини на сьогодні. На щастя - недоторкана, але руїна. Самий головний маячок щодо планів росіян в Маріуполі. Головний компас. Поки - як не сумно, але все у вірному напряму. Без активних дій. Значить "паники нет". Хоча, це не точно", - прокоментував він.

Знищення Драмтеатру у Маріуполі та плани окупантів

Як повідомляв УНІАН, 16 березня 2022 року російський літак скинув бомби на будівлю драматичного театру у Маріуполі, де переховувалися сотні мирних жителів. Уламками завалило вхід у бомбосховище. Вважається, що під завалами загинули близько 300 осіб.

У квітні минулого року Андрющенко повідомив, що окупанти проводять зачищення завалів театру. В процесі зачистки окупанти упаковували знайдені тіла загиблих в пластикові мішки, тракторами та вантажівками переміщували в накопичувач у промисловій зоні в районі Нікольського шосе. Потім, за наповненням, вивозили в с. Мангуш, де насипом звалювали в 300-метрову траншею.

Десь за місяць розбір завалів та вивезення тіл загиблих було завершено.

А 14 червня Андрющенко повідомив про офіційне повідомлення від окупаційної адміністрації: "Драмтеатр в Мариуполе должен открыться 10 сентября, новый сезон откроется двумя-тремя танцевальными и эстрадно-концертными номерами, а также театральной постановкой".

Наприкінці серпня Андрющенко повідомив, що російські окупанти через "реконструкцію" Драматичного театру в Маріуполі поспішають приховати докази своїх злочинів.

31 серпня Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомило, що російські загарбники заливають тіла загиблих у театрі, які не вивезли, бетоном, а трупний запах намагаються усунути за допомогою хлорки. За словами місцевих мешканців, будівельникам наказали не піднімати галасу й не витягувати трупи, а "тихо бетонувати".

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