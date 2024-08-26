Йдеться про ділянки фронту на Покровському, Курахівському і Торецькому напрямках.

Окупаційні війська РФ просунулися у шести населених пунктах Донецької області.

Як повідомляють аналітики DeepState, йдеться про ділянки фронту на Покровському, Курахівському і Торецькому напрямках.

"Ворог просунувся біля Новоторецька, Михайлівки, Яснобродівки, у Костянтинівці, Новогродівці та Залізному", — йдеться у повідомленні.

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Як відомо, Новоторецьке розташовано на Покровському напрямку, Михайлівка — на Курахівському.

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Як повідомляв УНІАН, заступник командира 68-ї бригади, говорячи про ситуацію біля Покровська, заявляв, що не пам'ятає таких інтенсивних боїв у будь-якій іншій точці відтоді, як його призвали в армію восени 2022 року.

Крім того, російське командування ставить завдання своїм військам почати Покровську наступальну операцію з початку осені, пише військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Водночас Росія продовжує перекидати сили з менш пріоритетних ділянок фронту в Україні в зону операції ЗСУ у Курській області. Були докази, що військове командування РФ нещодавно перемістило підрозділи 56-го полку дивізії з району Роботине назад в Росію.

Також РФ передислокувала й бійців 810-ї та 155-ї морських піхотних бригад із лінії фронту на півночі Харківської області і підрозділи 11-ї бригади ВДВ із Часового Яру.

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