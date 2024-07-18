Окупанти просунулися біля трьох населених пунктів Донбасу, - DeepState

Зокрема, росіяни мають успіх у Калинівці, що на підступах до Часового Яру.

Російські окупанти мають успіхи на фронті, зокрема в районі стратегічно важливого Часового Яру.

Як повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, загарбники просунулися у населеному пункті Калинівка, що на підступах до Часового Яру.

Крім того, аналітики повідомляють, що отримали підтвердження просування загарбників біля Карлівки та у Залізному. Обидва населені пункти розташовано у Донецькій області.

Відео дня

Війна в Україні: ви могли це пропустити

Як повідомляв УНІАН, українські військові продовжують жорстко протидіяти спробам противника просунутися в глибину території України. Минулої доби на фронті було зафіксовано 118 бойових зіткнень.

Зазначається, що ворог концентрував свої зусилля на Покровському та Торецькому напрямках – на обидвох відбулося по 24 бойових зіткнення.

З жовтня 2023 року по кінець червня 2024-го у Кринках Херсонської області зникли безвісти 788 військових. Про це пише "Слідство.Інфо" із посиланням на дані поліції.

Тим часом на Лиманському напрямку група росіян здалася в полон. Йдеться про групу з 6 ворожих військових – це контрактники, і мобілізовані.

Вас також можуть зацікавити новини: