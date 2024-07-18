Зокрема, на Торецькому напрямку усі зусилля ворог направив у райони Північного та Нью-Йорка.

Українські військові продовжують жорстко протидіяти спробам противника просунутися в глибину території України. Від початку доби, 17 липня, станом на 22:00 на фронті було зафіксовано 118 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Зазначається, що ворог концентрував свої зусилля на Покровському та Торецькому напрямках – на обидвох станом на 22:00 відбулося по 24 бойових зіткнення.

Так, на Торецькому напрямку усі зусилля ворог направив у райони Північного та Нью-Йорка. Водночас на Покровському напрямку російські загарбники концентрували зусилля біля Новоолександрівки та Новоселівки Першої.

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"Дорого заплатив ворог за сьогоднішню активність. За уточненою інформацією, російський агресор сумарно втратив 304 особи убитими та пораненими. Знищено БТР і БМП окупантів, гармату, чотири мотоцикли, МТ-ЛБ та п’ять автомобілів. Крім того, ще вісім артсистем, одна БМП та 15 автомобілів зазнали значних пошкоджень", – інформують у Генштабі.

Тим часом на Харківському напрямку станом на 22:00 було відбито 16 атак противника. 11 з них – біля Глибокого, інші – в районі Вовчанська. Зазначається, що загарбники втратили 94 військовослужбовця вбитими та пораненими. Окрім того, знищено і пошкоджено 13 артсистем, чотири автомобіля, бойову броньовану машину та дві одиниці спецтехніки.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 10 атак окупантів в районах Піщаного, Берестового, Андріївки та Синьківки. На Лиманському напрямку було зафіксовано шість безуспішних спроб противника просунутись у напрямках Греківки, Макіївки, Тернів та Торського.

"На Сіверському напрямку окупанти зазнали втрат при семи спробах штурму наших позицій поблизу Верхньокам’янського, Роздолівки та Виїмки. На Краматорському напрямку загальна кількість спроб ворога покращити тактичне положення зросла до чотирьох. Триває бій біля Андріївки, інші атаки відбито. Ситуація контрольована", – йдеться у повідомленні.

На Курахівському напрямку відбулося 12 ворожих атак поблизу Георгіївки, Парасковіївки та Красногорівки. На Времівському напрямку відбулося три боєзіткнення. Ворожі штурми захлинулися в районах Костянтинівки та Новодарівки.

Водночас на Оріхівському напрямку підрозділи наших військ відбивали 7 атак противника на напрямках Вербове – Мала Токмачка та Нестерянка – Новоандріївка. На Придніпровському напрямку підрозділи наших військ відбили 3 атаки противника на лівобережжі Дніпра. На решті напрямків ситуація – без особливих змін.

Зазначається, що від початку доби противник завдав 43 авіаудари (застосував 58 КАБів) та 605 ударів дронами-камікадзе. Крім того, ворог здійснив 3230 обстрілів позицій наших військ.

Війна в Україні: ви могли це пропустити

З жовтня 2023 року по кінець червня 2024-го у Кринках Херсонської області зникли безвісти 788 військових. Про це пише "Слідство.Інфо" із посиланням на дані поліції.

Тим часом на Лиманському напрямку група росіян здалася в полон. Йдеться про групу з 6 ворожих військових – це контрактники, і мобілізовані.

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