Окупанти просунулися в п'яти точках Донбасу, - DeepState

Російські окупанти продовжують наступ на Донбасі. За останню добу загарбники досягли деяких локальних успіхів.

Як повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, який відстежує актуальну ситуацію на фронті, ворог просунувся у Макіївці, Красногорівці, Гродівці, а також біля Піщаного та Пречистівки.

Війна в Україні - актуальні новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив раніше, що Україна робить все можливе, щоб не втратити Покровськ і Курська операція допомагає у цьому. Зокрема, вона позбавила окупантів можливості маневрувати своїми частинами.

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Він підкреслив, що хоч Росія і не перекинула з Покровського району багато військ, за винятком однієї бригади морської піхоти, але тепер окупанти не можуть маневрувати своїми резервами так, як раніше. При цьому це ослаблення відчувається на інших напрямах. Так, фіксується зниження кількості артилерійських обстрілів та інтенсивність наступальних дій.

Війський експерт Петро Черник заявив, що операція Сил оборони України в Курській області відволікла російських окупантів від наступальних дій на Покровському напрямку. Нам вдалося побудувати управління військами так, що ворог цього не зміг побачити.

За його словами, операція наших Сил оборони в Курській області є блискучою.

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