Курська операція допомогла у захисті Покровська: Сирський пояснив, як це вплинуло

За останні 6 днів противник не просунувся ні на метр, тому стратегія України працює.

Україна робить все можливе, щоб не втратити Покровськ і Курська операція допомагає у цьому. Зокрема, вона позбавила окупантів можливості маневрувати своїми частинами.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю CNN у відповідь на питання, чи відволікла Курська операція сили РФ від Покровського напрямку і чи може Україна втратити Покровськ. За словами генерала, за останні 6 днів противник не просунувся ні на метр, тому стратегія України працює. Зараз в районі Покровська зміцнюють оборону.

"Звичайно, супротивник зосередив на Покровському напрямку найбільш підготовлені свої частини. Але ми позбавили його можливості маневрувати своїми частинами та перекидати свої частини посилення з інших напрямків", - пояснив Сирський.

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Він підкреслив, що хоч Росія і не перекинула з Покровського району багато військ, за винятком однієї бригади морської піхоти, але тепер окупанти не можуть маневрувати своїми резервами так, як раніше. При цьому це ослаблення відчувається на інших напрямах. Так, фіксується зниження кількості артилерійських обстрілів та інтенсивність наступальних дій.

"Покровський напрямок, по суті, залишається для нас найпроблемнішим. На інших напрямках ситуація стала більш стабільною. Тому я вважаю, що цю стратегію було обрано правильно, і вона принесе нам бажаний результат", - підсумував головнокомандувач.

Курська операція та бої за Покровськ

В Інституті вивчення війни днями заявляли, що Курська операція ЗСУ вплинула на весь театр воєнних дій і буде визначати наступальні й оборонні можливості окупаційної армії навіть після завершення штурмів Покровська.

Ветеран АТО, екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий зазначив, що з Курською операцією ЗСУ "трохи розвиднілося" і стало очевидним, що у Росії немає ресурсів, аби війна розтягнулася на роки.

Дикий зазначає, що наразі російська пропаганда всіляко намагається замовчувати ситуацію в Курській області: або взагалі ніяк не згадувати, або подавати це, як якийсь дрібний прикордонний інцидент. У противагу йому є "величний потужний наступ на Покровськ".

Президент Володимир Зеленський зробив заяву щодо ситуації на Покровському напрямку. За його словами, варто дочекатися, поки там все повністю стабілізується. Як сказав глава держави, ситуація на Покровському напрямку за останні кілька діб "була краща", але потрібно дочекатися стабілізації.

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