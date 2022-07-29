Наразі рятувальники ДСНС розбирають завали будинку, в який влучила ворожа ракета.

Російські окупанти сьогодні о 4:09 вдарили по центральній частині Харкова.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Два "приходи". Обидва в центральну частину міста", - написав він.

За даними мера міста, в одному випадку попадання сталося в двоповерховий будинок. На місце вже прибули рятувальники ДСНС. На місці вони розбирають завали і шукають під ними людей.

В другому випадку "приліт" в будівлю одного з вищих навчальних закладів Харкова.

"Поки інформації про постраждалих або загиблих немає. Сподіваюся, що і не буде", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 27 липня окупанти обстрілювали підконтрольні Україні населені пункти Дергачівської громади. В результаті артилерійських ударів у Прудянці троє місцевих жителів отримали середні і важкі поранення. Серед них 12-річний хлопчик, а також двоє чоловіків 1975-го і 1976-го років народження

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