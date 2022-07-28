Міський голова закликав жителів Дергачівщини виїжджати з громади до більш безпечних територій і не повертатися до тих пір, поки ситуація не стабілізується.

Внаслідок обстрілу Дергачівської громади на Харківщині поранені троє місцевих жителів, серед них 12-річний хлопчик.

Про це повідомив пізно ввечері 27 липня Дергачівський міський голова Вячеслав Задоренко.

"Російські війська знову обстрілювали підконтрольні Україні населені пункти Дергачівської громади. Внаслідок артилерійських ударів у Прудянці троє місцевих мешканців отримали середні й важкі поранення. Серед них 12-річний хлопчик, а також двоє чоловіків 1975-го і 1976-го років народження", -зазначив Задоренко.

За його словами, завдяки оперативності волонтерів та лікарів життя пораненим вдалося врятувати, при цьому одного з чоловіків ледве встигли реанімувати, рахунок йшов на секунди.

"Тому я вкотре закликаю жителів Дергачівщини виїжджати з громади до більш безпечних територій і не повертатися до тих пір, поки ситуація не стабілізується", - наголосив міський голова.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня російська армія також обстріляла селище Печеніги у Харківській області, використавши запалювальні снаряди.

В результаті обстрілу на території селища виникло три пожежі. Зафіксовано попадання снаряду в об'єкт критичної інфраструктури: зруйновано ділянку газопроводу.