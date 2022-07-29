Бійці зенітно-реактивного артилерійського дивізіону знищили ворожий БПЛА з відстані 3 км.

Сьогодні на Харківщині українські військові знищили ворожий безпілотник за допомогою американського "Стінгера".

Про це йдеться у повідомленні 93-ої ОМБр "Холодний Яр".

"Західна зброя в дії! Сьогодні в Ізюмському районі військові 93 бригади Холодний Яр збили ворожий "Орлан-10". Бійці зенітно-реактивного артилерійського дивізіону знищили ворожий БПЛА з відстані 3 км. Стріляли з американського переносного комплексу "Стінгер". Знищуємо ворога на землі та у повітрі! Очищуємо від окупантів українську землю", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Миколаївщині ЗСУ приземлили коштовний російський безпілотник "Форпост". Його вартість оцінюється приблизно в сім мільйонів доларів.

Раніше УНІАН також повідомляв, що "Холодноярівці" із 93-бригади знищили ще один хвалений безпілотник окупантів. Мовиться про ZALA, який використовується для спостереження, цілевказування для забезпечення точних артилерійських обстрілів, коригування вогню тощо.

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