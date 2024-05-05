Пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Після 14:00 окупанти вдарили центру Харкова, наразі відомо про щонайменше 5 постраждалих.

"Окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова. За попередньою інформацією, є постраждалі та пошкодження цивільної інфраструктури. Профільні служби продовжують огляд", - написав голова Обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Зі свого боку мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що удар нанесено по центральній частині міста, в районі житлової забудови.

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Спочатку Терехов повідомив про двох поранених, але за кілька хвилин зауважив, що кількість поранених збільшується.

"Наразі їх уже пʼятеро", - написав він.

Синєгубов повідомляє, що за попередньою інформацію, ворог завдав удар по центральній частині міста Харків КАБом.

"Медики надають допомогу пʼятьом постраждалим, які отримали ураження уламками скла.", - уточнив він.

Війна в Україні - атаки на Харків

Як повідомляв УНІАН, учора, 4 травня, російські загарбники неодноразово атакували Харків. Внаслідок одного з ударів виникла сильна пожежа на виробничому підприємстві в Індустріальному районі міста. Повідомлялося про поранених.

Російські окупанти вдарили також по селах у Харківській області. Поліція інформувала, що є постраждалі, а голова Харківської ОВА повідомив про загиблого 49-річного чоловіка внаслідок обстрілу села Слобожанське Харківського району.

Пізніше окупанти знову вдарили по Харкову. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що виникла масштабна пожежа на цивільному підприємстві. Повідомлялося про шістьох поранених.

Після 21.00 Терехов повідомив про чергові вибухи в місті. Після опівночі місто було атаковане "Шахедами". Було влучання у приватний сектор Основ'янського району. Внаслідок удару загорілися три приватні будинки.

Також в результаті атаки дронів зайнялися гаражі з автівками та господарчі споруди.

МВС інформувало вранці про 5 постраждалих внаслідок атаки РФ на житловий сектор Харкова.

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