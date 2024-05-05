Відомо про щонайменше одну поранену людину.

Російські окупаційні війська вкотре тероризують Харків. Місто перебувало під атакою "Шахедами".

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Біля 00:40 він заявив, що у місті було чути вибух. Згодом зʼявилася більш детальна інформація.

"Влучання шахеда у приватний сектор Основ'янського району. Внаслідок удару загорілися три приватні будинки. Рятувальні служби оперативно працюють на місці події", – написав він.

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Оновлено 01:30: Щонайменше один чоловік зазнав поранень внаслідок влучання "Шахеда" по приватному сектору Харкова. Йому надають допомогу медики. Про це повідомляє "Суспільне Харків".

"Дрон поцілив в землю поміж гаражами та житловими будинками, внаслідок вибуху зайнялися гаражі з автівками та господарчі споруди", – йдеться у повідомленні.

Атаки РФ по Харкову та області

Протягом суботи, 4 травня, російські загарбники неодноразово атакували Харків. Внаслідок одного з ударів виникла сильна пожежа на виробничому підприємстві в Індустріальному районі міста. Повідомлялося про поранених.

У поліції Харківської області зазначили, що російські окупанти вдарили також по селах у Харківській області. Була інформація про постраждалих. Голова Харківської ОВА також овідомив про загиблого 49-річного чоловіка внаслідок обстрілу села Слобожанське Харківського району.

Пізніше окупанти знову вдарили по Харкову. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що виникла масштабна пожежа на цивільному підприємстві. Повідомлялося про шістьох поранених.

О 21:24 мер Харкова Ігор Терехов повідомив про чергові вибухи в місті.

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