Також окупанти вдарили по селах Харківщини, травмовано літню жінку.

Внаслідок сьогоднішнього ворожого обстрілу Харкова виникла сильна пожежа на виробничому підприємстві.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram. "Внаслідок "прильоту" сильна пожежа на виробничому підприємстві Індустріального району. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - написав він.

При цьому голова Харківської обласної ОВА Олег Синєгубов повідомив, що, за попередніми даними, четверо цивільних зазнали поранень внаслідок влучання окупантів в Індустріальному районі Харкова.

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Він зазначив, що ворог вдарив ракетою по території цивільного підприємства.

Поліція Харківської області повідомляє, що російські окупанти вдарили також по селах у Харківській області, внаслідок чого є постраждалі.

Зазначається, що сьогодні, 4 травня, близько 15:15 до поліції надійшло повідомлення про обстріл Харківського району. "Попередньо КАБи влучили у приватний житловий будинок у селі Черкаські Тишки. Травмована 74-річна місцева мешканка", - повідомляє поліція.

Також сказано, що з артилерії окупанти обстріляли село Одноробівка. "Руйнувань зазнали два двоповерхові багатоквартирні будинки, один приватний будинок. Ніхто з громадян не постраждав", - зазначають в поліції.

Слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки працюють на місці обстрілів.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчими відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу.

Війна в Україні: новини

У ніч на 4 травня окупанти запустили по українській території 13 ударних безпілотників типу Shahed-131/136 та чотири зенітні керовані ракети С-300.

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що усі пуски супротивник здійснював з Бєлгородської області. Всі дрони-камікадзе були ліквідовані.

Він повідомив, що в результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 13 ударних БПЛА у Харківській та Дніпропетровській областях.

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