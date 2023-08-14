Наразі всі вони беруть безпосередню участь у підготовці до майбутнього фейкового "волевиявлення".

Служба безпеки України встановила особи 15 колаборантів, які готують псевдовибори до місцевих окупаційних органів РФ на тимчасово захопленій частині Луганщини.

Як повідомляє прес-центр СБУ, серед ворожих поплічників – керівники "виборчої комісії ЛНР", а також представники територіальних осередків кремлівської партії "Єдина Росія" та інших думських політичних сил.

За одним із сценаріїв російські загарбники планують провести фейкові вибори у вересні цього року. Під час незаконного голосування мають "обрати" "депутатів" псевдопарламенту "ЛНР", а також "советов" так званих "муніципальних утворень".

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Як встановило слідство, наразі всі 15 колаборантів беруть безпосередню участь у підготовці до майбутнього фейкового "волевиявлення". Зокрема, вони сформували так звані "територіальні виборчі комісії", які мають фальсифікувати "явку виборців" та підсумки "голосування". Також ворожі поплічники займаються облаштуванням "виборчих дільниць", підбирають та інструктують "персонал", проводять масштабну агітаційну кампанію на підтримку псевдовиборів.

За викритими фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

У СБУ нагадали, що раніше шестеро фігурантів уже отримали від СБУ підозру за організацію та проведення псевдореферендуму на Луганщині у вересні 2022 року.

"Оскільки викриті колаборанти перебувають на тимчасово окупованій частині регіону, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 15 років тюрми", - йдеться у повідомленні.

Незаконні "референдуми" на окупованих територіях

Як стало відомо на початку цього літа, російська влада призначила на 10 вересня проведення "виборів" на тимчасово окупованих територіях України - так звані вибори депутатів "собраній" та "представницьких органів муніципальних утворень" на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

А наприкінці вересня 2022 року російські загарбники провели на окупованих частинах України псевдореферендуми про приєднання до РФ. Світові лідери і країни-члени Європейського Союзу засудили проведення так званих "референдумів" щодо приєднання і заявили, що ніколи їх не визнають.

На початку поточного місяця СБУ інформувала, що скерувала до суду обвинувальні матеріали щодо організованого злочинного угруповання "ЦВК ЛНР", яке провело псевдореферендум на Луганщині у вересні 2022 року.

За даними слідства, злочинне угруповання було створено у 2018 році До його складу увійшли шестеро осіб: голова так зв. "центральної виборчої комісії ЛНР", її заступник, секретар "комісії", а також троє членів "ЦВК". Усі вони раніше працювали в структурах окупаційної адміністрації РФ в ОРЛО.

Зібрано незаперечні докази того, що ці особи стали одними з ключових в організації та проведенні на сході України окупаційного "плебісциту" за вказівкою та в інтересах путінського режиму. Вони діяли за безпосереднього керівництва ЦВК РФ та представників адміністрації президента РФ. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Підозрюваних оголошено у розшук.