Людей до партії вербують і під час проведення паспортизації.

Російські окупанти продовжують підготовку до так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях України. Загарбники зганяють до складу правлячої партії РФ "Єдина Росія" працівників бюджетних підприємств.

Про це повідомляє Центр національного спротиву. "Так, на тимчасово окупованих територіях Луганщини та Донеччини всім працівникам промислових підприємств та навчальних закладів повідомили про необхідність написати заяву (на вступ – ред.) до складу партії міжнародного злочинця Володимира Путіна – "Єдина Росія", – йдеться у повідомленні.

Крім того, всім учасникам примусової паспортизації у регіоні при видачі "червоної макулатури" наказали пропонувати людям вступати до цієї партії. При цьому за завербованих членів партії обіцяють винагороду.

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Війна в Україні: що відбувається на окупованих територіях

Російські окупанти звозять на українські території студентів з РФ. Такі "студентські трудові загони", які існують переважно в пропагандистських відео й сформовані з росіян, ворог використовує для пропагандистських цілей.

Водночас у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області росіяни серйозно заметушилися. Ворог готується до контрнаступу Збройних сил України. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти посилюють оборону зруйнованого ними ж міста та постійно тренуються.

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