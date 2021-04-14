Так окупанти намагаються приховати факти численних порушень режиму припинення вогню.

Окупанти систематично глушать сигнал безпілотників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Про це повідомляється на сторінці операції Об'єднаних сил у Facebook з посиланням на українську сторону СЦКК.

Читайте такожМЗС Польщі: дуже важливо протистояти агресивній поведінці Росії

"У звіті СММ ОБСЄ №83/2021 від 12 квітня повідомляється про численні випадки перешкоджання діяльності виконання мандату СММ ОБСЄ, зокрема, системне глушіння сигналу БПЛА місії", - йдеться у повідомленні.

Так, днями безпілотний літальний апарат СММ малого радіуса дії понад 10 разів зазнавав впливу перешкод сигналу GPS неподалік Донецька в районі населених пунктів Спартак, Веселе, Бетманове, Михайлівка, Озерянівка, Федорівка та Пантелеймонівка, а над тимчасово окупованими районами Луганської області - поблизу населених пунктів Шимшинівка та Мирне.

Крім того, поблизу Спартака та Веселого СММ зафіксувала випадки обстрілу БПЛА з тимчасово окупованої території.

"Подібними методами окупанти намагаються приховати факти численних порушень режиму припинення вогню", - наголошує українська сторона СЦКК

Також зазначається, що окупанти продовжують дестабілізувати обстановку вздовж усієї лінії розмежування. З приводу порушень українська сторона СЦКК направила ноту на СММ ОБСЄ.

Порушення режиму тиші бойовиками: останні новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Хилюк