Серед постраждалих троє правоохоронців.

Російські окупанти скинули дві авіабомби на центр Торецька, поранено шістьох жителів, серед них троє правоохоронців.

Як повідомляє Донецька обласна прокуратура, 5 червня російські війська завдали два удари по центру міста з використанням ФАБ-250.

"У результаті обстрілу двоє жінок 71 та 64 років і 45-річний чоловік отримали осколкові поранення. Наразі їх ушпиталено. Крім того, під час несення служби троє правоохоронців, які проїжджали повз, зазнали контузій", - йдеться у повідомленні.

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Також від вибуху пошкоджено навчальний заклад, житлові багатоповерхові будинки, цивільну інфраструктуру, адмінбудівлю та приміщення банку.

Здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Ситуація на Донеччині

Окупанти продовжують тероризувати Донеччину. Так, минулого тижня вони скинули на Торецьк авіабомби, загинуло дві людини та вісім постраждало.

У поліції Донецької області раніше наголосили, що жителям прифронтових громад - йдеться про Вугледарську, Авдіївську, Костянтинівську, Торецьку та Лиманську - небезпечно перебувати всьому цивільному населенню.

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