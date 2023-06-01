Населені пункти, які межують з лінією фронту, перебувають під постійними обстрілами.

У низці громад Донецької області небезпечно перебувати всьому цивільному населенню. Про це заявила начальниця відділу комунікації поліції Донеччини Олександра Гаврилко.

Як зазначила Гаврилко в ефірі телеканалу "Еспресо", йдеться про Вугледарську, Авдіївську, Костянтинівську, Торецьку та Лиманську громади Донецької області.

"Ті населені пункти, які межують з лінією фронту, – під постійними обстрілами. Там мінометні, ракетні обстріли. Раніше в тому ж Торецьку ми не фіксували авіабомби, а зараз на місто скидають такі види озброєння", – наголосила представниця поліції Донеччини.

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Гаврилко також додала, що Краматорськ і Словʼянськ – великі міста, куди прилітає.

Обстріли Донеччини

29 травня російські окупанти скинули дві авіаційні бомби на Торецьк Донецької області. Жертвами ворожого удару стали дві людини, постраждали 8 українців. Голова Донецької ОВА Павло Кириленко закликав мешканців прифронтових громад Донеччини своєчасно евакуюватися.

Раніше росіяни вдарили по дамбі Карлівського водосховища. Через це відбувалося неконтрольоване скидання води в річку Вовча у напрямку Галицинівки. Згодом розпочалася евакуація людей, були зафіксовані підтоплення домоволодінь.

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