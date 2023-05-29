В Торецьку кількість жертв від атаки росіян авіабомбами збільшилася, повідомив Кириленко / фото t.me/pavlokyrylenko_donoda

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко оновив сумну статистику щодо жертв РФ у місті Торецьку. Сьогодні окупанти скинули на нього дві авіабомби.

Раніше було відомо про одного загиблого, проте станом на 17:46 кількість жертв склала дві людини, зазначив Кириленко в Telegram. Щодо поранених кількість незмінна - постраждали 8 українців.

"Щодня росіяни цілеспрямовано б'ють по цивільних на Донеччині. Прошу всіх, особливо жителів прифронтових громад: не ставте своє життя під ризик! Евакуюйтеся своєчасно!", - підкреслив голова ОВА.

Росіяни вдарили по Торецьку фугасними бомбами

Нагадаємо, що сьогодні окупанти об 11:30 вдарили по Торецьку фугасними бомбами класифікації ФАБ250. Снаряди скинули людям "на голову" з літаків. 

Відомо, що одна з бомб влучила в адміністративну будівлю міста, інша - пошкодила АЗС. Також є значні руйнування навколо місць "прильотів". 

Наразі за цей злочин Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування проти армії РФ. 

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