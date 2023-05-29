Сьогодні окупанти скинули дві авіабомби на місто Торецьк (Донецька область) та спричинили багато болю та страждань українцям через втрату близьких.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко оновив сумну статистику щодо жертв РФ у місті Торецьку. Сьогодні окупанти скинули на нього дві авіабомби.

Раніше було відомо про одного загиблого, проте станом на 17:46 кількість жертв склала дві людини, зазначив Кириленко в Telegram. Щодо поранених кількість незмінна - постраждали 8 українців.

"Щодня росіяни цілеспрямовано б'ють по цивільних на Донеччині. Прошу всіх, особливо жителів прифронтових громад: не ставте своє життя під ризик! Евакуюйтеся своєчасно!", - підкреслив голова ОВА.

Росіяни вдарили по Торецьку фугасними бомбами

Нагадаємо, що сьогодні окупанти об 11:30 вдарили по Торецьку фугасними бомбами класифікації ФАБ250. Снаряди скинули людям "на голову" з літаків.

Відомо, що одна з бомб влучила в адміністративну будівлю міста, інша - пошкодила АЗС. Також є значні руйнування навколо місць "прильотів".

Наразі за цей злочин Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування проти армії РФ.

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