Армія Росії збільшила інтенсивність застосування керованих авіаційних бомб та баражуючих боєприпасів "Ланцет".

Російські загарбники з глибини Росії стягують резерви для недопущення прориву українських сил на лінії фронту.

Про це йдеться у повідомленні Медійного майданчику Сил оборони Military Media Center у Telegram.

"Росіяни стягують резерви для недопущення прориву своєї оборони українськими військами", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, за наявною інформацією, аби уникнути прориву лінії окупаційного захисту, ворог перегруповує війська між операційними напрямками та перекидає на фронт резерви із глибини території Росії.

Водночас, відзначається, що противник збільшив інтенсивність застосування керованих авіаційних бомб, баражуючих боєприпасів "Ланцет" та ударних БпЛА "Shahed".

В окупантів слабка оборона, але ЗСУ треба більше сил, щоб її знищити

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що оборонні споруди ворога на другій і третій лінії оборони не такі міцні, як на першій лінії, не так щільно заміновані, але "стоять досить щільно". За його словами, для їх знищення буде потрібна велика кількість боєприпасів.

Окупанти постійно підтягують резерви, тому що втрачають особовий склад. Це робиться як з інших тимчасово окупованих територій України - з Лиманського напрямку, а також підтягуються підрозділи безпосередньо з Росії.

На Таврійському напрямку Сили оборони України за добу просуваються на 50-200 метрів, загалом з початку наступу звільнено понад 255 кв.км української землі.

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