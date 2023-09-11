Інколи вдається просуватися на кілометри, а інколи руху немає взагалі, тому що треба закріпитися і захистити особовий склад від протидії ворога.

На Таврійському напрямку Сили оборони України за добу просуваються на 50-200 метрів, загалом з початку наступу звільнено понад 255 кв.км української землі.

Про це речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі інформаційного марафону "Єдині новини". Зокрема, у нього запитали, чи може він підтвердити про бої Сил оборони України з російськими загарбниками на околицях Новопрокопівки на Мелітопольському напрямку.

"Про околиці я би поки що не говорив, але, в результаті штурмових дій, наші воїни в останні декілька днів мали успіх в районі Роботиного на Запоріжжі, витіснили противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах. На даному етапі, ми просуваємося по 50, 100, 200 метрів на добу. Інколи - це кілометри, а інколи руху немає взагалі, тому що треба закріпитися і захистити особовий склад від протидії ворога", - повідомив Штупун.

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Речник підкреслив, що загалом, з початку наступу, українські воїни на Таврійському напрямку вже звільнили понад 255 квадратних кілометрів української землі.

Також у нього запитали, чого зараз особовий склад Сил оборони України найбільше потребує. "Це, звичайно, протидія ворожій авіації, посилення нашої авіації, і засоби дистанційного розмінування", - повідомив речник.

Крім того, його попросили розповісти про другу і третю лінії оборони загарбників - наскільки вони серйозніші за першу.

"Оборонні споруди ворога не такі міцні, як на першій лінії, не так щільно заміновані, але стоять досить щільно. Для їх знищення буде потрібна велика кількість боєприпасів. Я скажу так, наступна лінія не слабша, а трохи просто інша. Наші командири максимально бережуть особовий склад. Ми не користуємось російською тактикою так званих м'ясних штурмів, коли у наступ бездумно кидається легкоозброєна піхота. Тому, ми проводимо перед кожним ривком досить потужну підготовку, знищуючи склади боєприпасів, порушуючи логістику ворога і максимально завдаючи йому втрат в особовому складі та техніці", - відзначив Штупун.

За його словами, якщо перша лінія оборони окупантів була дуже щільно замінована і насичена протитанковими засобами, то друга лінія не така міцна (багато траншей, які не так забетоновані). Водночас, міні теж встановлені, а росіяни збільшили авіаційну компоненту і намагається бити по українському тилу неподалік лінії бойового зіткнення.

Речник додав, що окупанти постійно підтягують резерви, тому що втрачають особовий склад. Це робиться як з інших тимчасово окупованих територій України - з Лиманського напрямку, а також підтягуються підрозділи безпосередньо з Росії.

"Також ворог намагається безуспішно повернути втрачені позиції, коли може, або ж намагається відволікти наші підрозділи", - сказав Штупун. На штурми українських позицій кидаються "територіальні війська" і так звані "шторми".

Він зазначив, що російські окупанти прораховуються і роблять помилки, бо українські війська просуваються.

Контрнаступ ЗСУ: останні новини

Як відомо, українським військам нещодавно вдалося прорвати ділянку основної лінії оборони російських загарбників.

За даними командувача оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександра Тарнавського, окупаційні війська витратили 60% свого часу та ресурсів на будівництво першої лінії оборони, а на інші - по 20%.

Голова української розвідки Кирило Буданов заявив, що контрнаступ наших військ не зупинятиметься восени.

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