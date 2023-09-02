Як відзначають аналітики, це свідчить про те, що загроза українського прориву на півдні досить серйозна.

Росія перекидає свої малонавчені дивізії на схід України, щоб звільнити резерви, які зараз перебувають на передовій у Луганській області, і передислокувати їх для захисту від українського контрнаступу на півдні України.

Як повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), за інформацією начальника Головного управління розвідки України (ГУР) Кирила Буданова, Росія перекинула на Куп'янський напрямок частини новоствореної 25-ї загальновійськової армії для заміни частин 41-ї загальновійськової армії, які почали "повільну" передислокацію на південь України. Аналітики відзначають, що ці підрозділи, ймовірно, деградували і діють без ротації на рівні бригад і полків.

"Раніше ISW підрахувала, що відсутність оперативних резервів змусить російське командування проводити подальші передислокації і приймати важкі рішення про те, яким ділянкам фронту віддати пріоритет. Російське військове командування, судячи з усього, перекинуло в Луганську область елементи нещодавно сформованої і, ймовірно, низькоякісної або недостатньо укомплектованої 25-ї САА, щоб вивільнити відносно більш ефективні підрозділи 41-ї САА для півдня України", - йдеться у звіті.

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У той же час, відзначають аналітики, 25-та загальновійськова армія навряд чи буде настільки ж боєздатна, враховуючи її поспішне розгортання раніше передбачуваної дати розгортання в грудні 2023 року.

"Поточна чисельність і можливості підрозділів 25-ї дивізії, розгорнутої в Україні на п'ять місяців раніше терміну, неясні. Це з'єднання, швидше за все, або сильно недоукомплектоване і не відповідає штатній чисельності двох дивізій, або погано навчене, як і перші російські мобілізовані підрозділи восени 2022 року, або і те, і інше", - кажуть аналітики.

У ISW зазначають, що російське командування, ймовірно, розглядає перекидання в Луганську область боєздатного з'єднання як терпимий ризик, враховуючи відносно невисокий темп бойових дій на більшій частині лінії фронту Луганської області.

"Передислокація підрозділів 41-ї САА на південь України є третім великим російським перекиданням сил з моменту початку українського контрнаступу в червні і другим за останні тижні. Це свідчить про зростаючу стурбованість Росії з приводу стабільності російської оборони у світлі наступу України в районі Роботино. ... Розгортання елементів 25-ї САА щоб уникнути створення проломів в російській обороні передбачає, що безпосередня загроза українського прориву досить серйозна", - відзначають аналітики.

Ситуація на півдні - що відомо

Нещодавно Збройні Сили України звільнили село Роботине в Запорізькій області і просуваються на південний схід від цього населеного пункту.

31 серпня The Telegraph написав, що українським військам вдалося прорвати ділянку основної лінії оборони РФ на південному фронті.

У Білому домі заявили, що українські війська досягли значного прогресу на запорізькому напрямку за останні три доби.

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