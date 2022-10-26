Цього тижня фіксувалися лише поодинокі випадки їхнього використання.

Російські військові суттєво знизили кількість іранських дронів-камікадзе, які використовуються ними для нанесення ударів на півдні України.

Про це повідомила керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк під час інформаційного телемарафону.

"Вони продовжують використовувати дрони-камікадзе, хоча набагато менше. Якщо минулого тижня це були цілі стаї дронів, які вилітали по 12-17-20 штук і розвіювалися, то зараз це поодинокі випадки... Зараз вони намагаються бити по тих територіях, які вже звільнені, які нещодавно були проголошені нами як стабілізовані після перебуття там окупантів", - сказала вона.

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Атаки дронами-камікадзе

Як повідомляв УНІАН, РФ продовжує атакувати Україну іранськими дронами-камікадзе. 23 жовтня в ОК "Південь" розповіли, що у Миколаївській області за одну ніч збили понад 10 безпілотників. Того ж дня стало відомо, що іранських інструкторів з дронів-камікадзе перевезли до Білорусі.

24 жовтня Віталій Кім повідомив, що на півдні російські окупанти вперше застосували дрони-камікадзе "Shahed-136" по лінії фронту, а не по цивільних об’єктах.

25 жовтня близько 21:00 підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряного командування "Південь" збив два ворожих дрони "Shahed-136" над Херсонською областю.

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