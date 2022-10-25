Захисники України уразили 12 районів зосередження озброєння та військової техніки супротивника.

У Генштабі Збройних сил України уточнили нещодавні втрати окупантів в Херсонській області – знищено до 30 осіб, під завалами залишилось понад 100 загарбників.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

"За уточненою інформацією, підтверджено наслідки вогневого ураження противника. В результаті точкових ударів артилерії Сил оборони в населеному пункті Каїри Херсонської області знищено до 30 окупантів, а під завалами залишилось понад 100 військовослужбовців противника. В населеному пункті Горностаївка після детонації складу боєприпасів спостерігався рух великої кількості машин швидкої допомоги", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що втрати ретельно приховуються ворогом.

Крім того, авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 15 ударів.

Зокрема, підтверджено ураження 12 районів зосередження озброєння та військової техніки, двох опорних пунктів, а також позиції зенітного ракетного комплексу противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили БПЛА.

"Воїни ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 8 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та інші важливі військові об’єкти окупантів", – додали у зведенні.

Новини Херсонської області – що треба знати

Армія України наприкінці серпня пішла в контрнаступ на різних напрямках. Станом на 21 жовтня у Херсонській області від загарбників звільнили 88 населених пунктів.

Командувач війною Росії проти України – російський генерал Сергій Суровікін, звинуватив українську сторону у нібито підготовці до атак на цивільні об'єкти. Генерал також сказав, що будуть "складні рішення" російського військового керівництва щодо Херсонської області. Колаборанти вже розпочали масштабну евакуацію.

За прогнозом американського Інституту вивчення війни, РФ готується до здачі армії України значних територій регіону.

Президент Володимир Зеленській попередив, що ворог замінував агрегати Каховської гідроелектростанції та дамбу. Секретар Ради безпеки і оборони України Олексій Данілов говорив, що супротивники можуть знищити агрегати ГЕС.

Попри серйозну загрозу, ЗСУ продовжують нищити ворога на півдні нашої держави. 25 жовтня стало відомо, що там наші воїни за добу ліквідували три склади з боєприпасами російських окупантів, а також три ворожих гелікоптери.

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