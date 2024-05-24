Загарбники, ймовірно, прагнуть розосередити свої війська і техніку в Криму.

Армія РФ почала евакуацію своїх військовослужбовців із Джанкоя (північ окупованого Криму), а також активно відновлює аеродроми в глибині півострова.

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ" із посиланням на інформацію, отриману від своїх агентів у різних підрозділах ЗС РФ.

"Російські війська почали евакуацію частини свого особового складу з Джанкоя. Одночасно з цим активними темпами розпочато відновлення і, ймовірно, модернізацію аеродромів у глибині Криму, таких як Кіровське (в районі Феодосії) і Багерово (в районі Керчі)", - зазначає "АТЕШ".

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Водночас партизани впевнені, що, незважаючи на всі зусилля, окупанти не зможуть незабаром побудувати для своїх літаків відповідні закриті укриття. Причина - у складних технологічних процесах, високій вартості будівництва та значному часі, який потрібен для зведення таких об'єктів.

"Дії окупантів свідчать про прагнення розосередити свої війська і техніку в Криму напередодні нових успішних атак Сил оборони України", - впевнені партизани.

Удари по Криму

Сьогодні вночі зазнали ракетного обстрілу Сімферопольський район і місто Алушта (АРК Крим). "Губернатор" регіону Сергій Аксьонов заявив, що внаслідок удару загинули двоє "випадкових перехожих". Він також заявив, що в районі Алушти "зафіксовано влучання по порожньому об'єкту господарського призначення". У РФ стверджують, що над півостровом збито три ракети ATACMS, а морська авіація знищила в Чорному морі три безекіпажні українські катери. Однак українські Telegram-канали пишуть, що метою атаки під Алуштою став об'єкт зв'язку в одній із військових частин РФ у регіоні. За даними партизанів, уражено вузол зв'язку російських окупантів (в/ч 28735) у селі Сонячногірське. Пізніше канал "Кримський вітер" написав про пожежу у військовій частині ФСБ у селищі Семидвір'я, що розташоване недалеко від Алушти. Уже з'явилася інформація про те, що щонайменше 6 балістичних ракет ATACMS влучили у вузол зв'язку радіолокаційних і протиповітряних сил РФ.

Кількома днями раніше повідомлялося, що ЗСУ потужним ракетним ударом перетворили на металобрухт російський зенітний ракетний комплекс (ЗРК) С-400 на аеродромі в Джанкої. За даними руху "АТЕШ", залишки обладнання довго залишалися на території аеродрому, що може свідчити про проблеми з логістикою та управлінням ресурсами противника.

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