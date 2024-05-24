У РФ заявляють, що над Кримом було збито три ракети ATACMS

У незаконно окупованому Росією Криму сьогодні вночі зазнали ракетного обстрілу Сімферопольський район і місто Алушта.

За словами так званого "губернатора" регіону Сергія Аксьонова, внаслідок удару є загиблі - двоє "випадкових перехожих". Він також заявив, що в районі Алушти "зафіксовано влучання по порожньому об'єкту господарського призначення".

Також у РФ заявляють, що над Кримом було збито три ракети ATACMS. Крім цього морська авіація знищила три безекіпажні українські катери в Чорному морі.

Водночас українські Telegram-канали пишуть, що метою атаки під Алуштою став об'єкт зв'язку в одній із військових частин РФ у регіоні.

Так, партизани "АТЕШ" уночі повідомили, що в Алушті було уражено вузол зв'язку російських окупантів (в/ч 28735) у селі Сонячногірське. Ця частина є важливим пунктом зв'язку та управління окупантів у Криму.

"Схоже на те, що було завдано значних пошкоджень обладнанню та безліч знищених окупантів. Ймовірно також вдалося знищити пункт управління цього центру", - йдеться в повідомленні.

Пізніше тг-канал "Кримський вітер" написав про пожежу у військовій частині ФСБ у селищі Семидвір'я, що розташоване в тому ж напрямку від Алушти, що й Сонячногірське.

Також вранці "Кримський вітер" повідомив, що щонайменше 6 балістичних ракет ATACMS влучили у вузол зв'язку радіолокаційних і протиповітряних сил РФ.

"На тому місці стоїть радіоантена станції космічного спостереження і кілька будівель об'єкта. Саме по них і було завдано удару, де в той момент перебували високопоставлені військовослужбовці ЗС РФ. І головне - це систематичні удари по радіолокаційних і протиповітряних силах ЗС рф у Криму", - наголошується в повідомленні.

Українська влада поки офіційно не коментувала подію.

Удари ЗСУ по Криму

Українські військові повідомили про знищення російського тральщика в ніч на 19 травня. "Силами оборони України знищено морський тральщик ЧФ РФ проекту 266-М "Ковровец".

17 травня СБУ і ГУР спільно запалили "бавовну" у Севастопольській бухті. Прилетіло також по електропідстанції "Севастопольська", що призвело до відключень електроенергії.

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