За їхніми даними, було збито три безпілотники.

Так звана влада окупованого Росією Криму заявила, що рано вранці їхній флот атакували надводні безпілотники.

Про це заявив у себе в Телекрам-каналі "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв. "Знищено три об'єкти. Вони намагалися проникнути в бухту, моряки по них вели вогонь зі стрілецької зброї. Також відпрацювало ППО по повітряній цілі. Військові кораблі не постраждали", - заявив він.

За словами гауляйтера, від вибухів знищених морських безпілотників у деяких будівлях повибивало скло, а постраждалих немає.

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"...Відбили атаку ворожих безпілотників на Севастополь. Триває контроль обстановки. Всі оперативні служби напоготові", - заявив "губернатор".

Місцеві жителі повідомляли, що вночі працювали кораблі ЧФ РФ, а о 6-й ранку, за їхніми словами, активно працювала ППО.

"Бавовна" у Криму

Вибухи в окупованому Криму почали час від часу ставатися, починаючи з літа минулого року. Так, найсерйозніша "бавовна" сталася у жовтні 2022 року на Кримському мосту. Тоді внаслідок вибуху там було пошкоджено залізничне та автомобільне полотно. А найсвіжіша "бавовна" сталася в Джанкої 20 березня. Так в окупованому місті пролунали вибухи, після чого росіяни заявляли про атаку безпілотників.

Чорноморський флот окупанти постійно використовують для запуску ракет по території України.

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