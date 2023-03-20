Російські пропагандисти пишуть, що працює ППО.

У понеділок, 20 березня, на території окупованого Росією Криму звучать вибухи.

Кримські Telegram-канали повідомляють про атаку безпілотних літальних апаратів на Джанкой. На опублікованих в мережі відео можна почути звуки дронів, автоматну чергу і вибухи. Місцеві жителі пишуть про гучні вибухи і стрілянину. Також повідомляється, що в частині міста пропало електропостачання.

Призначений Росією радник "глави Криму" Олег Крючков закликав не поширювати чутки і анонсував офіційну заяву Сергія Аксьонова.

Відео дня

Російські пропагандистські ЗМІ повідомили про чотири вибухи - пишуть, що імовірно російська ППО збила українські безпілотники. Також вони заявили про руйнування магазину.

Вибухи в Джанкої

Нагадаємо, що в 16 серпня на складі військового призначення поблизу міста Джанкой прогриміли вибухи. У російському Міністерстві оборони тоді заявили про пошкодження електростанції, ліній електропередач і залізничного полотна.

Наприкінці 2022 року стало відомо про атаку безпілотників на російську військову базу в Джанкої.

18 березня вибухи лунали в Севастополі - тоді в окупаційній адміністрації заявили про навчання.

Як відомо, російський загарбники готуються до оборони Криму - створено оборонне угруповання, що обладнає фортифікаційні споруди та лінію оборони. За даними української розвідки, найсильніше зміцнюють північ півострова і південні району Херсонської області.

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