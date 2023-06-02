Загинуло двоє людей, ще четверо поранено.

В результати обстрілу російськими окупантами багатоповерхового будинок в селищі Комишуваха двоє людей загинуло, а четверо- поранено.

Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"Ворог атакував багатоповерховий будинок у селищі. Мінно-вибухові травми отримали жінки 41, 84 та 87 років, а також 21-річний чоловік. Постраждалих оперативно доставили в медичний заклад". – повідомив він. При цьому зазначив, що від отриманих травм загинули жінки 44 та 77 років.

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Ситуація на Запорізькому та Херсонському напрямках

Як повідомляв сьогодні Генеральний штаб Збройних сил України, за минулу добу на Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, завдав авіаційних ударів в районах Роботине Запорізької області та Берислав, Козацьке, Одрадокам’янка Херсонської області. Також обстрілює населені пункти цих областей.

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