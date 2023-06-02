Ворог поцілив також по об’єктах соціальної і критичної інфраструктури .

На Херсонщині за минулу добу через обстріли російських окупантів поранено 16 мирних жителів. Ворог поцілив у житлові квартали та об’єкти соціальної і критичної інфраструктури. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація у Facebook.

При цьому зазначає, що окупанти вчора, 1 червня, 81 раз з артилерії, РСЗВ, мінометів, безпілотників та авіації обстріляли мирні населені пункти Херсонщини. Випустили 381 снаряд.

Херсон ворог атакував 9 разів, випустивши по місту 38 снарядів.

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"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та об’єкти соціальної і критичної інфраструктури Херсонського та Бериславського районів. Минулої доби через російську агресію 16 людей дістали поранення", - повідомляє Херсонська ОВА.

Ситуація на Херсонщині - останні новини

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти щодня обстрілюють деокуповані населені пункти Херсонської області та Херсоні.

В той же час на окупованій частині області окупанти і далі насильно насаджують російські паспорти.

За даними Генштабу ЗСУ, російська окупаційна адміністрація визначила 1 вересня цього року кінцевим терміном отримання паспорта громадянина Російської Федерації з обов'язковою відмовою від українського паспорта. А всім тим, хто відмовлятиметься від їх паспорта, окупанти погрожують депортацією та виселенням із житла.

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