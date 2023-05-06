Незвичайний інцидент стався нещодавно, ймовірно, при обстрілі 1 травня.

У Запорізькій області вежа мобільного зв'язку зупинила російську ракету. Про незвичайний інцидент повідомив у своєму Телеграм міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Рідкісний випадок стався в селищі Комишуваха. Дата події не вказана, але судячи з зелених дерев на фото, сталося це днями. Ймовірно, при обстрілі 1 травня.

"Попри пошкодження, вже наступного дня зв’язок у районі повністю відновили завдяки Старлінку, який передала команда Мінцифри. Дякую незламним телеком-фахівцям за роботу 24/7. Все можна відбудувати. Найголовніше — зберегти людські життя", - написав міністр.

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Ракетні удари по Україні - останні новини

Останній масований удар ракетами по українській території росіяни завдали у ніч на 1 травня. Саме тоді ракети пролітали в тому числі над Запорізькою областю.

Сьогодні окупанти обстріляли ракетами С-300 ряд промислових об'єктів на Донбасі. Зокрема постраждали промислові підприємства Слов'янська та Краматорська.

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