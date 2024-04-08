Наразі відомо про трьох поранених.

Російські загарбники завдали удару по дев'ятиповерховому будинку у Селидовому на Донеччині.

Про це повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін у соціальній мережі Facebook.

"Щонайменше 1 людина загинула і 3 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини", - повідомив Філашкін.

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Так, місто Часів Яр зазнало артилерійського обстрілу, внаслідок якого загинула 77-річна жінка. Ще пошкоджено 6 приватних будинків.

"Під вогнем опинилося Селидове — там ворог поцілив у 9-поверхівку, наразі відомо про трьох поранених", - наголосив Філашкін.

Удар по Донецькій області - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня російські окупаційні війська вдарили по Донецькій області з артилерії. Внаслідок обстрілів загинули пʼятеро людей, зокрема неповнолітня дівчина, ще двоє – зазнали поранень. Зокрема, ворог двічі обстріляв селище Курахівка (загинули 4 осіб) і одного разу вдарили по Красногорівці (загинув чоловік).

5 квітня прес-офіцер 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України Ярослав Чепурний повідомив, що російські загарбники планують захопити важливий хаб - Курахове, та рухатися в бік Селідового, Покровська та вийти на кордони Донецької області.

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