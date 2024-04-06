Зокрема, ворог двічі обстріляв селище Курахівка.

6 квітня російські окупаційні війська вдарили по Донецькій області з артилерії. Внаслідок обстрілів загинули пʼятеро людей, зокрема неповнолітня дівчина, ще двоє – зазнали поранень.

Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури. Зазначається, що ворог завдав ударів по Покровському району. Так, ворог двічі обстріляв селище Курахівка.

"Від влучання снарядів держави-агресора по території приватного сектору загинули 4 осіб. Серед загиблих – 38-річна матір та її донька 16 років. Також дістав поранення 52-річний чоловік", – розповіли в прокуратурі.

Крім того, росіяни завдали удару по м. Красногорівка. Внаслідок атаки загинув 25-річний чоловік, 29-річний містянин зазнав тілесних ушкоджень.

Правоохоронці зазначають, що ворог атакував населені пункти з артилерії. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Удари РФ по Україні 6 квітня

6 квітня, російська армія завдала по Одещині удару балістикою, загинула людина. У Силах оборони півдня повідомили, що били, ймовірно, ракетою "Іскандер-М".

Крім того, під обстрілом опинився Харків. Мер міста Ігор Терехов розповів, що ворог атакував Шевченківський район. Загинула людина, є поранені.

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