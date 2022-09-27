Вдарили по Холодногірському району, за попередньою інформацією пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

Російські окупанти вдарили по Харкову.

Дані про удари підтвердив мер міста Ігор Терехов.

Спочатку він повідомив про три прильоти. Потім через кілька хвилин додав, що по місту здійснено ще один удар.

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"Три прильоти по Харкову. Вдарили по Холодногірському району, за попередньою інформацією пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У деяких районах міста немає світла", - повідомив Терехов.

За його даними, в даний час інформація про постраждалих уточнюється.

Інформацію про обстріли Харкова підтвердив і голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в Telegram-каналі.

"Окупанти завдали ударів по Харкову", - заявив Синєгубов.

Голова ОВВА звернувся до жителів міста, щоб ті не ігнорували сигнали тривоги.

Удари по Харкову

Російські окупаційні війська починаючи з 24 лютого регулярно обстрілюють Харків і Харківську область, руйнуючи інфраструктуру і житлові будинки.

Так, 26 вересня від ракетного удару в Первомайському Харківської області загинула 15-літня дівчинка, також попадання були в цивільні об'єкти.

Наприкінці серпня Україна пішла в контрнаступ. Президент Володимир Зеленський повідомляв, що вже звільнена майже вся Харківська область.

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