Найближчим часом туди прибудуть спеціалізовані слідчо-оперативні групи для проведення слідчих дій.

У звільненому від окупантів селищі Козача Лопань на Харківщині знайдено братську могилу.

Про це у Facebook повідомив начальник Національної поліції України Ігор Клименко.

"Місцеві показали братську могилу, в якій загарбники захоронювали загиблих. Найближчим часом туди прибудуть спеціалізовані слідчо-оперативні групи для проведення слідчих дій. Крім того, люди розповіли, що деяких утримуваних окупанти при відступі вивезли із собою, щоб не залишати слідів своїх злочинів", - заявив він.

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Клименко додав, що у будівлі відділу поліції в Козачій Лопані окупанти влаштували катівню.

Звільнення Козачої Лопані

Село Козача Лопань Харківської області опинилося під окупацією росіян у перші дні вторгнення. У населеному пункті знаходиться пункт контролю митниці з Росією та проходить залізнична колія Харків - Москва.

11 вересня ЗСУ звільнили село у ході контрнаступу на північному сході країни.

Правоохоронці виявили дві катівні, які окупанти облаштували у підвалах залізничного вокзалу та магазину.

За інформацією Офісу генерального прокурора, російські військові насильно утримували там людей, піддавали їх тортурам, фізичному та психологічному насиллю.

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