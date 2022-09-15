Російські загарбники вночі завдали удари по інфраструктурі в Запоріжжі.
Про це повідомив виконувач обов’язків мера, секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
"Запоріжжя знову зазнало ворожої атаки. Зафіксовано прильот поруч з одним з інфраструктурних підприємств міста. На цей час відомо, що у будівлі повилітали шибки. Окрім того, через ушкодження виникло знеструмлення", – сповістив він.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Зауважимо, цієї ночі повітряну тривогу в місті оголошували неодноразово – з 00:04 до 00:24, з 02:00 до 02:53, з 05:59 до 06:12.
Повідомлення про вибухи з’явилися в соцмережах незабаром після опівночі.
Днем раніше голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух сповістив, що ворог поцілив двома ракетами у передмістя обласного центру.
12 вересня окупанти також завдали удару по Запоріжжю, пошкоджено один з об’єктів інфраструктури на околицях міста.
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