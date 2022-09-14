Російські окупанти вдарили по передмісю Запоріжжя.
Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух у Telegram.
"Ворог поцілив двома ракетами у передмістя обласного центру. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - повідомив він.
Старух уточнив, що саме гучні звуки цих прильотів було нещодавно чутно в Запоріжжі.
"Дотримуємось правил повітряної тривоги, вони рятують життя", - закликав Старух.
Як повідомляв УНІАН, 4 вересня у тимчасово окупованому Токмаку, що у Запорізькій області, партизан підірвав себе та двох російських окупантів. Зокрема, росіяни прийшли до нього зі звинуваченнями у коригуванні вогню ЗСУ по базах окупантів у місті. Герой підірвав себе разом з ворогами, внаслідок чого один окупант загинув на місці, інший у лікарні.
Крім цього раніше УНІАН вже повідомляв, що в окупованих районах Запорізької області морги забиті трупами окупантів.