За попередньою інформацією, внаслідок удару постраждалих немає.

Російські окупанти вдарили по передмісю Запоріжжя.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух у Telegram.

"Ворог поцілив двома ракетами у передмістя обласного центру. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - повідомив він.

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Старух уточнив, що саме гучні звуки цих прильотів було нещодавно чутно в Запоріжжі.

"Дотримуємось правил повітряної тривоги, вони рятують життя", - закликав Старух.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня у тимчасово окупованому Токмаку, що у Запорізькій області, партизан підірвав себе та двох російських окупантів. Зокрема, росіяни прийшли до нього зі звинуваченнями у коригуванні вогню ЗСУ по базах окупантів у місті. Герой підірвав себе разом з ворогами, внаслідок чого один окупант загинув на місці, інший у лікарні.

Крім цього раніше УНІАН вже повідомляв, що в окупованих районах Запорізької області морги забиті трупами окупантів.

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