За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Вночі окупанти завдали удару по Запоріжжю, пошкоджено один з об’єктів інфраструктури на околицях міста.

Про це йдеться у переданому журналістам зведенні Запорізької обласної військової адміністрації станом на 8:00.

"Сьогодні вночі, близько 00:40, ворог завдав ракетного удару по обласному центру. Зазнав шкоди один із об’єктів інфраструктури на околицях міста", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

За попередніми даними, ніхто не постраждав.

"Детальна інформація щодо наслідків уточнюється", - додали в ОВА.

Як повідомляв УНІАН, кілька днів тому бійці спецназу Головного управління розвідки Міноборони України провели спецоперацію у тимчасово окупованій Кам’янці-Дніпровській Запорізької області. В результаті знищено та суттєво пошкоджено низку об’єктів, які окупанти використовували в якості місць базування. Зокрема, Знищено місце зберігання бюлетенів для проведення псевдореферендуму.

Нагадаємо, раніше заступник офіційного представника Держдепартаменту США Ведант Патель заявив, що підготовкою до проведення фіктивних референдумів на окупованих територіях України керує перший заступник голови Адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко.

За оцінкою США, Росія може провести псевдореферендуми в Херсоні, Запоріжжі, а також Донецькій, Луганській та Харківській областях в найближчі тижні.

Вас також можуть зацікавити новини: