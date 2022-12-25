Ворог знову вдарив по мирному місту.

Російські загарбники випустили по Краматорську три ракети. Вже відомо, що рашисти поцілили по промисловій зоні.

Про ворожі "прильоти" на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко. Він закликав мешканців міста подбати про свою безпеку.

"Падлюки знов обстріляли Краматорськ. Три ракети вдарили по промисловій зоні міста. За попередньою інформацією, без жертв", - написав Гончаренко.

Відео дня

Водночас він повідомив місцевих жителів, що небезпека не минула. Саме тому Гончаренко закликав мешканців міста перебувати в укриттях.

Обстріли Краматорська

Як повідомляв УНІАН, окупанти регулярно обстрілюють промзону у Краматорську. 13 грудня рашисти вдарили по місту та поцілили у будівлю вищого навчального закладу. Замість стіни вишу залишилася величезна діра.

Ще одна атака на місто відбулася 23 грудня. Внаслідок ракетного удару по Краматорську пошкоджено 12 багатоквартирних будинків. Також ворожі ракети пошкодили два заклади освіти.

Вас також можуть зацікавити новини: