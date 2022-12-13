Росіяни діють, як справжні терористи, зазначив очільник Донецької ОВА.

Окупанти обстріляли у Краматорську промзону та будівлю вищого навчального закладу.

Замість однієї зі стін у виші величезна діра, про це свідчить відео, яке у Telegram розмістив глава Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Краматорськ знову зазнав ворожого удару. Росіяни влучили у промзону та у корпус Інституту техніки та менеджменту", - зазначив він.

Відео дня

Голова ОВА зауважив, що інформація про постраждалих наразі не надходила, однак точні наслідки ще належить встановити.

Кириленко наголосив, що росіяни кожного дня цинічно атакують цивільних на Донеччині - діють, як справжні терористи.

"У небезпеці - кожен, хто досі залишається в області", - підкреслив він.

Ситуація в Краматорську під час війни з РФ - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, мер Краматорська Олександр Гончаренко заявив, що сьогодні російські окупанти завдали удару по місту. Жодних подробиць він не озвучив.

Вороги вже не раз обстрілювали населені пункти Донецької області, зокрема, Краматорськ, є багато руйнувань, жертв та постраждалих. Упродовж минулої доби в регіоні загарбники вбили трьох осіб.

На початку грудня Павло Кириленко повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в Донецькій області загарбники вбили 1 тис. 251 мирного жителя, а ще 2 тис. 715 цивільних поранені.

Варто зазначити, що з регіону було оголошено евакуацію.

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