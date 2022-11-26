Під обстріли потрапили Нікополь, Марганець та навколишні села.

За ніч російські військові випустили по Нікопольському району майже 60 снарядів з реактивних систем залпового вогню "Градів" та важкої артилерії.

Про це у Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, зазначивши при цьому, що за попередньою інформацією минулося без загиблих та поранених.

"Росіяни усю ніч залякували Нікопольщину. П’ять разів обстріляли район з "Градів" та важкої артилерії. Випустили на Нікополь, Марганець та навколишні села майже 60 снарядів", - зазначив він.

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"Представники ДСНС обстежують уражені території. З’ясовують деталі обстрілів", - уточнив голова облради.

Війна в Україні: втрати РФ

За даними Генштабу ЗСУ, втрати РФ у війні проти України серед особового складу на 25 листопада вже становлять 86 150 осіб.

Російська влада стверджує, що на війні загинули нібито лише 5937 військових.

Путін на зустрічі з нібито матерями учасників війни проти України порівняв втрати особового складу РФ зі смертями в ДТП та від алкоголізму.

Як пишуть ЗМІ, влада РФ очікує, що до весни втрати в війні в Україні складуть близько 100 тисяч осіб, більша частина з яких буде з мобілізованих.

Як розповів радник Офісу президента Олексій Арестович, навіть коли інтенсивність бойових дій на фронті знижується, російські війська в Україні щодня втрачають убитими та пораненими близько 400-600 солдатів. Під час активних боїв втрати окупантів зростають до 1000 на день.

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