Зазначається, що саме через це Путін і не скасовує наказ про мобілізацію.

Влада РФ очікує, що до весни втрати у війні в Україні складуть близько 100 тисяч осіб, більша частина з яких буде з мобілізованих.

Окупанти планують взимку стабілізувати фронт, щоб навесні знову продовжити, повідомляють "Важливі історії" з посиланням на два джерела — одне близьке до ФСБ і одне близьке до Генштабу.

За словами співрозмовників, керівництво Росії не лякають великі втрати.

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"До весни наступного року втрати вбитими і пораненими можуть скласти близько 100 тисяч. Але це нікого не лякає: їх замінять строковиками", — заявило джерело.

Близький до Генштабу співрозмовник поділився, що до весни 2023 року Міноборони планує підготувати 120 тисяч строковиків, яких можна буде відправити в Україну, щоб заповнити втрати серед мобілізованих. Саме для цього президент РФ Володимир Путін і не скасовує офіційно указ про часткову мобілізацію.

Втрати Росії у війні

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, втрати РФ на війні проти України серед особового складу на 25 листопада вже становлять 86 150 осіб.

Російська влада стверджує, що на війні загинули нібито тільки 5937 військових.

Путін на зустрічі з нібито матерям учасників війни проти України порівняв втрати особового складу РФ зі смертями в ДТП і від алкоголізму.

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