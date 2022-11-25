Ворог випустив понад 70 снарядів.

Вночі російські окупанти обстріляли з "Градів" та важкої артилерії Нікопольщину.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. "Росіяни продовжують бити по Нікопольщині. Цієї ночі обстріляли з "Градів" та важкої артилерії Марганецьку та Нікопольську громади. У міста та села прилетіли понад 70 російських снарядів. Люди цілі. Деталі обстрілів уточнюються. У решті районів ніч з тривогою, та без атак", — повідомив він.

За словами Резніченка, у решті районів була тривога, однак обійшлося без обстрілів. На момент написання повідомлення керівника ОВА в області продовжувала звучати сирена, а отже — ризик нових ударів зберігається. Голова адміністрації закликав жителів Дніпропетровщини знаходитися в укриттях.

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Нещодавні обстріли російських окупантів

Масований ракетний терор відбувся 23 листопада. Рашисти вдарили по об’єктам інфраструктури та цивільним будівлям. Після цього в Україні почалися масштабні проблемі з електрикою та водопостачанням. Комунальні служби працюють над відновленням доступу до них.

За словами очільника МВС Дениса Монастирського, в результаті обстрілів було вбито 10 українців і зруйновано три багатоповерхівки. В одну з них влучили у Вишгороді на Київщині. Атака призвела до загибелі 5 осіб, а ще 31 отримала поранення.

Увечері 24 листопада рашисти вдарили по Херсону. Через обстріл виникла масштабна пожежа. За останньою інформацією, ворог вбив 7 місцевих жителів та поранив ще 21.

В Запорізькій області окупанти поцілили у пологове відділення лікарні у Вільнянську. Удар став причиною смерті щойно народженого немовляти.

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