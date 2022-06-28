За попередньою інформацією, без жертв і руйнувань.

Російські окупаційні війська випустили кілька ракет по Одеській області сьогодні ввечері.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

Одну вдалось перехопити українським захисникам.

"Ворог здійснив кілька ракетних ударів по області. Одна з ракет була збита нашими підрозділами ППО. На щастя, постраждалих та руйнувань немає", - заявив він.

ОНОВЛЕНО 20:43 За інформацією ОК "Південь", росіяни випустили по півдню області крилаті ракети типу "Онікс". Удар припав на узбережжя.

Обійшлося без суттєвих руйнувань та постраждалих саме тому, що доступ до узбережжя у цій місцевості закрито.

Удари по Миколаєву і Дніпру: що відомо

Ввечері, 28 червня, у Дніпрі та Миколаєві одночасно пролунали вибухи, що супроводилися задимленням.

Мер Дніпра Борис Філатов згодом уточнив, що ракета влучила у місцеве СТО, де в той час перебували робітники.

Жодної зброї та військових на станції не було, додав Філатов, підприємство займалось ремонтом цивільних автомобілів.

Загалом російські терористи випустили шість ракет по області, половину вдалося перехопити системами ППО, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олексій Резніченко.

Миколаїв та передмістя зазнали масованого ракетного обстрілу з берегового ракетного комплексу "Бастіон", який російські війська розташували на окупованій Херсонщині.

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