Наразі у багатьох регіонах країни триває повітряна тривога.

Російські війська вдарили по Дніпру.

Це у соцмережі підтвердив мер міста Борис Філатов.

"Прильоти. З укриттів не виходимо. Фото, відео не постимо", - звернувся він до містян.

Наразі у багатьох регіонах країни триває повітряна тривога. Дніпряни повідомляли про серію вибухів.

ОНОВЛЕНО 17:22. Крім того, у соцмережах пишуть про удар по Миколаєву. Очевидці повідомляють про вибухи та задимлення. Нині офіційних підтверджень цьому немає.

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Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська після захоплення Сєвєродонецька перейшли в наступ на Лисичанськ, де тримають оборону ЗСУ. Це місто - останній бастіон на шляху окупації всієї Луганської області.

Ворог також намагається відрізати українські сили від лінії постачання - траси Бахмут-Лисичанськ. Застосовує артилерію, авіацію і міномети.

Разом з тим росіяни б'ють по українських містах, не рахуючись з жертвами серед цивільного населення.

ЗСУ продовжують атакувати ворожі сили на захопленому росіянами острові Зміїний. За оновленими даними, бійці вже знищили три зенітних ракетно-гарматних комплекси "Панцир С1" загарбників.

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