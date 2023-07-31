Сьогодні вранці ворог обстріляв місто "Градами".

Щойно російські військові завдали удару по середмістю Херсона. Як повідомляє очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, сьогодні близько 8:20 армія РФ обстріляла центральну частину міста із Херсона із реактивної системи залпового вогню "Град".

"Під ворожий удар потрапив працівник міського комунального підприємства. Від отриманих поранень чоловік загинув на місці", - розповів посадовець.

Згодом стало відомо про ще двох поранених працівників комунального підприємства. За даними Прокудіна, це чоловіки 46 та 43 років. Внаслідок обстрілу вони отримали контузії. Їх шпиталізували до медзакладу, лікарі надають їм допомогу.

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Загалом, за даними Херсонської МВА, внаслідок обстрілу одна особа загинула, чотири - доставлені в лікарню. Всі є працівниками комунального підприємства Херсонської міської ради.

Прокудін наголошує, що тільки по Херсону ворог випустив 36 снарядів. За його словами, за минулу добу російські військові майже 70 разів обстріляли Херсонщину, випустивши по мирних жителях 358 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків та ударних безпілотників.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію та споруди заводу і підприємства у Херсоні. Через російську агресію вчора 5 людей дістали поранення", - каже очільник ОВА.

За його даними, 29 липня на Херсонщині було поранено двох людей, у обласному центрі ворожі удари припали, зокрема на територію одного із заводів. Через російську агресію 2 людини дістали поранення.

Удари по Харкову - подробиці

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 31 липня, унаслідок ракетного удару, який окупанти завдали по Харкову, пошкоджена складська будівля, виникла пожежа, постраждав та госпіталізований охоронець.

Зокрема, противник атакував Новобаварський район міста, загальна площа пожежі становила близько 200 кв. м.

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