Ворог обстріляв Херсонщину, є руйнування, поранено 5 людей.

На південно східному напрямку діяльність ворожої тактичної авіації була потужною, що вказує на те, що окупанти збирають розвідувальні дані і, ймовірно, готуються до потужних атак на майбутнє. Про це повідомила керівниця об’єднаного прес-центру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що хоч була оголошена повітряна тривога по всій Україні, але для "Півдня" це було не так критично. "Хоча активність ворожої тактичної авіації на південно східному напрямку була потужною і це говорить про те, що ворог і збирає розвідувальні дані, і може готуватися до потужних атак на майбутнє, оскільки ми спостерігаємо, що стратегічну авіацію ворог починає підтягувати і готувати до певних маневрів", - розповіла вона.

Гуменюк повідомила, що ворог намагається підтягнути рівень обстрілів по правобережжю Херсонщини до попередньої кількості, коли вони "максимально активно били". При цьому зазначила, що на сьогодні в окупантів кількість снарядів все таки менша і вони відчувають "снарядний голод", хоча вже зараз виходять на рівень 50- 60 обстрілів на добу. За її словами, цей "снарядний голод" пов’язаний і з ударами Сил оборони по Чонгарському мосту через який окупанти перекидають військову техніку і особовий склад.

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"Зараз знову активнічають і, зокрема, Херсону цієї ночі діставалося досить потужно - понад 10 раз обстріляно обласний центр. Є пошкодження житлових будинків", - розповіла вона.

Ситуація у Херсоні та області

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram, що за минулу добу противник здійснив 68 обстрілів, випустивши 358 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків та БПЛА.

За його словами, по місту Херсон ворог випустив 36 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та споруди заводу і підприємства у Херсоні. Через російську агресію 5 людей дістали поранення",- повідомив Прокудін.

Як повідомляв УНІАН, Стратегічне командування ЗСУ підтвердило, що 29 липня Сили оборони України успішно вдарили по Чонгарському мосту. Це затруднює для ворога постачання боєприпасів та техніки на фронт.

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