Протягом минулої доби російські окупанти продовжували обстріли прикордонних та прифронтових населених пунктів Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

На Харківщині через ворожі обстріли поранено жінку. Крім цього двоє людей підірвалися на російській вибухівці.

Як повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, протягом доби російські окупанти продовжували обстріли прикордонних та прифронтових населених пунктів Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

За словами голови ОВА, внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району пошкоджено щонайменше чотири житлові будинки та дорожнє полотно.

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Крім того, в Ізюмському районі внаслідок падіння російського безпілотника сталася пожежа на площі 10 га на відкритій території в полі.

"Внаслідок обстрілу з РСЗВ села Кіндрашівка Куп'янського району поранення отримала 62-річна жінка", - додав Синєгубов.

Крім цього, за даними глови ОВА, в області залишається високою мінна небезпека. "Вчора поблизу села Сподобівка Куп'янського району на невідомому вибухонебезпечному предметі в полі підірвався 32-річний чоловік. Він отримав контузію та був госпіталізований", - розповів голова ОВА.

А в Рубіжному Чугуївського району 48-річний чоловік на власному подвір'ї підірвався на російській міні, його госпіталізували з мінно-вибуховою травмою.

Ситуація в Харківській області

Російські окупанти постійно обстрілюють прикордонні території Харківщини, а також сам обласний центр, завдаючи пошкоджень інфраструктурі та вбиваючи мирних мешканців. Так, 9 квітня російські загарбники обстріляли Харківську область, в результаті було поранено цивільного чоловіка.

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