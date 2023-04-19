Минулої доби ворог продовжував масовано обстрілювати цивільну інфраструктуру та мирне населення Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Через російські обстріли на Харківщині за добу поранено чотирьох людей.

Як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, минулої доби ворог продовжував масовано обстрілювати цивільну інфраструктуру та мирне населення Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Зокрема, ввечері 18 квітня росіяни завдали авіаційного удару по м. Вовчанськ, внаслідок чого пошкоджено два житлові будинки, господарчі споруди та ринок, а також сталася масштабна пожежа, горіло близько 60 торгових павільйонів.

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"Внаслідок обстрілу подружжя 68-ми та 54-х років зазнали поранення. Допомогу їм надали на місці. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється", - додав Синєгубов.

Крім того, у с. Петропавлівка Куп'янського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено щонайменше 5 житлових будинків, поранення отримала 18-річна дівчина, її госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Також внаслідок обстрілу смт Дворічна Куп'янського району було поранено 77-річну жінку, її госпіталізовано у важкому стані.

Водночас у с. Кутківка Куп'янського району внаслідок обстрілів сталася лісова пожежа.

Втрати Росії в Україні - останні дані

За останніми даними Генштабу, минулої доби ЗСУ відправили до пекла понад півтисячі окупантів, а саме 620 російських загарбників.

Таким чином загальні бойові втрати росіян складають вже майже 184 тисячі осіб.

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