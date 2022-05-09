Вони влучили в об'єкти туристичної інфраструктури, зруйновано 5 будівель, двоє людей постраждало.

Російські окупанти випустили по Одещині три ракети типу "Кинджал".

Про це журналістам повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

"По Одещині нанесено черговий ракетний удар. 3 ракети типу "Кинджал" випущено з літака стратегічної авіації Ту-22. Зафіксовано влучання в об'єкти туристичної інфраструктури. Зруйновано 5 будівель", - зазначили у ОК "Південь".

Пожежу, яка виникла внаслідок ракетного удару, ліквідовано.

Постраждалі дві особи, їх доставили до лікарні.

"Триває розбір завалів, з під яких врятовано собаку", - констатували в Оперативному командуванні.

Раніше повідомлялося, що окупанти ракетним ударом знищили улюблений готель російської еліти в Одесі.

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