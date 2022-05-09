Це місце приваблювало ведучих російських ток-шоу і деяких російських політиків.

Щонайменше 1 російська ракета потрапила в одеський Готель "Grande Pettine", який місцеві жителі називають "оплотом русского мира".

Як повідомляє CNN, коли проросійський рух в Одесі був на піку (близько 10 років тому) в комплексі "Grande Pettine", розташованому на березі моря, проводилися конференції, присвячені братству України і Росії. Одна з них називала "Виклики світової кризи: Єдність України і Росії".

Журналісти також зауважують, що це місце приваблювало ведучих російських ток-шоу і деяких російських політиків.

На минулих вихідних в будівлю готелю прилітала щонайменше одна російська ракета.

"Від вибухів ворожих снарядів зруйновані та пошкоджені будівлі готельно-ресторанного комплексу. Також пошкодження отримав об'єкт комунальної інфраструктури. Жертв і постраждалих немає. Під час ракетних обстрілів людей у комплексі, на щастя, не було", - повідомляли у прокуратурі Одеси.

За інформацією видання "Думська", власник "Grande Pettine" - колишній депутат облради від "Партії регіонів" і власник ринку "Південний" Сергій Демидов.

Як раніше повідомляв УНІАН, увечері в неділю, 8 травня, Росія випустила по Одесі три ракети: одну збили сили української ППО, дві інші - потрапили в житловий район і зруйнували зону відпочинку. На місці прильотів виникла пожежа.

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